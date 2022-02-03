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Шахед-136

У ВООЗ заявили про унікальний шанс укласти мир із коронавірусом

У ВООЗ заявили про унікальний шанс укласти мир із коронавірусом

Київ • УНН

 • 20807 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Європі спостерігається унікальна можливість взяти під контроль поширення коронавірусу COVID-19 - укласти з ним "перемир'я", яке може принести "міцний мир". Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге у заяві, зробленій у четвер, пише УНН.

Цитата:

"Не сказати, що зараз все скінчилося – але (хочу - ред.) підкреслити, що в Європейському регіоні є унікальна можливість взяти під контроль передачу завдяки збігу трьох факторів: 1) велика кількість щеплень та вироблення природного імунітету до Omicron; 2) сприятлива сезонна пауза, коли ми виходимо із зими; і 3) менший ступінь тяжкості варіанту Omicron", - зробив Клюге заяву щодо вірогідного фіналу пандемії.

"Цей контекст, якого ми досі не мали під час цієї пандемії, дає нам можливість на тривалий період спокою та набагато вищий рівень захисту населення від будь-якого повторного сплеску передачі, навіть із більш вірулентним варіантом. Цей період більш високого захисту слід розглядати як "перемир'я", яке може принести нам міцний мир" за низки умов, сказав голова Європейського бюро ВООЗ.

Деталі

Клюге наголосив, що для цього необхідно продовжувати вакцинацію та бустерну вакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, пропагувати індивідуальну відповідальність та заходи безпеки та посилити епіднагляд за появою нових штамів. "Я вважаю, що можна реагувати на нові варіанти, які неминуче з'являться, без повторного встановлення тих підривних заходів, які нам були потрібні раніше", - додав при цьому він.

Водночас Клюге вказав, що за минулий тиждень в Європейському регіоні ВООЗ було зафіксовано 12 мільйонів нових випадків COVID-19. "Це найвищий тижневий рівень захворюваності з початку пандемії, і він значною мірою обумовлений варіантом Omicron з високою частотою передачі, у той час, як він поширюється із заходу на схід", - зазначив він.

Регіональний директор ВООЗ при цьому додав, що лише цього року було зареєстровано 30% усіх випадків COVID-19 з початку пандемії. І що на сьогодні зафіксовано вже майже 150 мільйонів випадків COVID-19 в Європі та Центральній Азії, а 22% усіх зареєстрованих тестів позитивні.

"Кількість госпіталізацій продовжує зростати, в основному в країнах із меншим охопленням вакцинацією серед уразливих груп населення. Однак це зростання не таке швидке, як рівень захворюваності – і загалом кількість госпіталізацій до відділень інтенсивної терапії значно не зросла. Наразі кількість смертей у регіоні виходить на плато", - сказав Клюге.

Доповнення

В Україні вже 4,16 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд - 39 620.

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