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В ВОЗ заявили об уникальном шансе заключить мир с коронавирусом

В ВОЗ заявили об уникальном шансе заключить мир с коронавирусом

Киев • УНН

 • 20802 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Европе наблюдается уникальная возможность взять под контроль распространение коронавируса COVID-19 - заключить с ним "перемирие", которое может принести "крепкий мир". Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в заявлении, сделанном в четверг, пишет УНН.

Цитата:

"Не сказать, что сейчас все закончилось - но (хочу - ред.) подчеркнуть, что в Европейском регионе есть уникальная возможность взять под контроль передачу благодаря стечению трех факторов: 1) большое количество прививок и выработки естественного иммунитета к Omicron; 2) благоприятная сезонная пауза, когда мы выходим из зимы; и 3) меньший степень тяжести варианта Omicron", - сделал Клюге заявление относительно вероятного финала пандемии.

"Этот контекст, которого мы до сих пор не имели во время этой пандемии, дает нам возможность на длительный период спокойствия и гораздо более высокий уровень защиты населения от любого повторного всплеска передачи, даже с более вирулентным вариантом. Этот период более высокой защиты следует рассматривать как "перемирие", которое может принести нам прочный мир" при ряде условий, сказал председатель Европейского бюро ВОЗ.

Детали

Клюге отметил, что для этого необходимо продолжать вакцинацию и бустерную вакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев, пропагандировать индивидуальную ответственность и меры безопасности и усилить эпиднадзор за появлением новых штаммов. "Я считаю, что можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, без повторного установления тех подрывных мероприятий, которые нам были нужны раньше", - добавил при этом он.

В то же время Клюге указал, что за прошедшую неделю в Европейском регионе ВОЗ было зафиксировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. "Это самый высокий недельный уровень заболеваемости с начала пандемии, и он в значительной степени обусловлен вариантом Omicron с высокой частотой передачи, в то время, как он распространяется с запада на восток", - отметил он.

Региональный директор ВОЗ при этом добавил, что только в этом году было зарегистрировано 30% всех случаев COVID-19 с начала пандемии. И что на сегодня зафиксировано уже почти 150 миллионов случаев COVID-19 в Европе и Центральной Азии, а 22% всех зарегистрированных тестов положительные.

"Число госпитализаций продолжает расти, в основном в странах с меньшим охватом вакцинацией среди уязвимых групп населения. Однако этот рост не такой быстрый, как уровень заболеваемости, и в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не возросло. Сейчас количество смертей в регионе выходит на плато", - сказал Клюге.

Дополнение

В Украине уже 4,16 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 39 620.

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