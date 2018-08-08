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У ВМС запропонують уряду стратегію розбудови українського флоту

У ВМС запропонують уряду стратегію розбудови українського флоту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Військово-Морські сили Збройних сил України працюють над розробкою Стратегії розвитку ВМС до 2035 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВМС ЗСУ у Facebook, передає УНН.

“Ґрунтуючись на аналізі розвитку ситуації з початку російської агресії та враховуючи світовий досвід, розробляється Стратегія розвитку ВМС. Вона враховує як реальні загрози національній безпеці, так і реальні можливості нашої держави щодо розвитку сектору безпеки і оборони”, — зазначили у штабі.

ВМС планує поетапними кроками відновлювати флот.

Першим етапом, який вже втілюється, є посилення оборони морського узбережжя.

“За рахунок берегової артилерії, морської піхоти та будівництва катерів прибережної зони (малі броньовані артилерійські катери та десантно-штурмові катери) ми, в цілому, забезпечуємо оборону нашого узбережжя, в тому числі, і протидесантну оборону”, — уточнили у відомстві.

Проте, зауважили у ВМС, відновлення тільки оборони узбережжя є недостатнім. Тому малі броньовані артилерійські катери та десантно-штурмові катери не є і не можуть бути основою ВМС.

Наразі, за їхніми даними, Військово-Морські сили переходять до реалізації другого етапу — нарощення спроможностей у ближній морській зоні.

“Основним інструментом захисту національних інтересів в цій зоні є ракетна зброя та її носії — ракетні катери, берегові ракетні комплекси. Саме на розвитку морської ракетної зброї та ракетних кораблів (катерів) зосереджена зараз основна увага Командування ВМС ЗС України. Триває розробка ракетного комплексу „Нептун“ для носіїв морського, берегового та повітряного базування, ракетного катеру „Лань“, патрульного літака „Світанок“. Також здійснюється пошук альтернативних шляхів по закупівлі протикорабельних ракет за кордоном”, — розповіли у штабі.

У той же час, підкреслили у ВМС, “оборона своїх берегів починається від берегів противника”, тому Україна має вирішувати завдання і у дальній морській зоні. Йдеться, про всю акваторію Чорного моря. І такі завдання, на їхню думку, спроможні вирішувати корвети, підводні човни та ударна авіація.

І корвет, вважають у штабі, повинен стати основою ВМС, хоча не варто нехтувати і підводним флотом.

“Такий шлях відновлення та розбудови нового флоту Командування ВМС ЗС України вважає доцільним і оптимальним у сучасних умовах, і буде виносити на розгляд керівництву держави та Українського народу”, — підкреслили у штабі.

Як повідомляв УНН, у ВМС заявили, що Російська Федерація загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.

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