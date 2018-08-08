В ВМС предложат правительству стратегию развития украинского флота
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины работают над разработкой Стратегии развития ВМС до 2035 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ в Facebook, передает УНН.
“Основываясь на анализе развития ситуации с начала российской агрессии и учитывая мировой опыт, разрабатывается Стратегия развития ВМС. Она учитывает как реальные угрозы национальной безопасности, так и реальные возможности нашего государства по развитию сектора безопасности и обороны”, — отметили в штабе.
ВМС планирует поэтапным шагами восстанавливать флот.
Первым этапом, который уже воплощается, является усиление обороны морского побережья.
“За счет береговой артиллерии, морской пехоты и строительства катеров прибрежной зоны (малые бронированные артиллерийские катера и десантно-штурмовые катера) мы, в целом, обеспечиваем защиту нашего побережья, в том числе, и противодесантную оборону”, — уточнили в ведомстве.
Однако, отметили в ВМС, восстановления только обороны побережья недостаточно. Поэтому малые бронированные артиллерийские катера и десантно-штурмовые катера не являются и не могут быть основой ВМС.
Сейчас, по их данным, Военно-Морские силы переходят к реализации второго этапа — наращиванию возможностей в ближней морской зоне.
“Основным инструментом защиты национальных интересов в этой зоне является ракетное оружие и его носители — ракетные катера, береговые ракетные комплексы. Именно на развитии морского ракетного оружия и ракетных кораблей (катеров) сосредоточено сейчас основное внимание Командование ВМС ВС Украины. Продолжается разработка ракетного комплекса „Нептун“ для носителей морского, берегового и воздушного базирования, ракетного катера „Лань“, патрульного самолета „Рассвет“. Также осуществляется поиск альтернативных путей по закупке противокорабельных ракет за рубежом”, — рассказали в штабе.
В то же время, подчеркнули в ВМС, “оборона своих берегов начинается от берегов противника”, поэтому Украина должна решать задачи и в дальней морской зоне. Речь идет о всей акватории Черного моря. И такие задачи, по их мнению, способны решать корветы, подводные лодки и ударная авиация.
Корвет, считают в штабе, должен стать основой ВМС, хотя не стоит пренебрегать и подводным флотом.
“Такой путь восстановления и развития нового флота Командование ВМС ВС Украины считает целесообразным и оптимальным в современных условиях, и будет выносить на рассмотрение руководству государства и украинского народа”, — подчеркнули в штабе.
Как сообщал УНН, в ВМС заявили, что Российская Федерация обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.