15:03 • 10188 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 19255 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 16720 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 21707 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 28224 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35045 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33750 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44554 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120792 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87892 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Вінниці створили мобільні групи для вручення повісток: як працюватимуть та хто у складі

Київ • УНН

 • 2112 перегляди

Мер Вінниці підписав розпорядження про створення груп для оповіщення військовозобов'язаних за місцем проживання. Сформовано десятки груп для різних типів забудови.

У Вінниці створили мобільні групи для вручення повісток: як працюватимуть та хто у складі

У Вінниці розпочали адресне оповіщення громадян, яких залучають до виконання мобілізаційного обов’язку. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов. Про це йдеться у документі Вінницької міської ради, передає УНН.

Деталі

Згідно з розпорядженням, у місті створили мобільні групи для вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання.

Створити групи оповіщення громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації 

– йдеться у документі.

Зазначається, що для оповіщення мешканців сформовано кілька десятків мобільних груп залежно від типу житлової забудови.

Зокрема:

  • 3 групи працюватимуть у старостинських округах;
    • 20 груп – у приватному секторі;
      • 7 груп – у багатоквартирних будинках, які обслуговують керуючі компанії;
        • 1 група – у будинках, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

          До складу таких груп входять представники старостатів або квартальних комітетів, працівники департаменту цивільного захисту міської ради, представники поліції, а також співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

          Вручення повісток передбачає особистий підпис громадянина про отримання документа. У разі відмови від отримання повістки або неможливості знайти військовозобов’язаного за вказаною адресою складається відповідний акт.

          Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступника міського голови.

          Зеленський підписав законопроєкт про відстрочку на рік для військових за "контрактом 18-24"09.03.26, 17:55 • 4006 переглядiв

          Андрій Тимощенков

          Війна в Україні
          Мобілізація
          ТЦК та СП
          Вінниця