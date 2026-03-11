У Вінниці створили мобільні групи для вручення повісток: як працюватимуть та хто у складі

У Вінниці розпочали адресне оповіщення громадян, яких залучають до виконання мобілізаційного обов’язку. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов. Про це йдеться у документі Вінницької міської ради, передає УНН.

Деталі

Згідно з розпорядженням, у місті створили мобільні групи для вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання.

Створити групи оповіщення громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації – йдеться у документі.

Зазначається, що для оповіщення мешканців сформовано кілька десятків мобільних груп залежно від типу житлової забудови.

Зокрема:

3 групи працюватимуть у старостинських округах;

20 груп – у приватному секторі;

7 груп – у багатоквартирних будинках, які обслуговують керуючі компанії;

1 група – у будинках, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

До складу таких груп входять представники старостатів або квартальних комітетів, працівники департаменту цивільного захисту міської ради, представники поліції, а також співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Вручення повісток передбачає особистий підпис громадянина про отримання документа. У разі відмови від отримання повістки або неможливості знайти військовозобов’язаного за вказаною адресою складається відповідний акт.

Контроль за виконанням розпорядження покладено на заступника міського голови.

