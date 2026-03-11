В Виннице создали мобильные группы для вручения повесток: как будут работать и кто в составе

В Виннице начали адресное оповещение граждан, привлекаемых к выполнению мобилизационной обязанности. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Моргунов. Об этом говорится в документе Винницкого городского совета, передает УНН.

Детали

Согласно распоряжению, в городе создали мобильные группы для вручения повесток военнообязанным по месту жительства.

Создать группы оповещения граждан, которые привлекаются к выполнению обязанности по мобилизации – говорится в документе.

Отмечается, что для оповещения жителей сформировано несколько десятков мобильных групп в зависимости от типа жилой застройки.

В частности:

3 группы будут работать в старостинских округах;

20 групп – в частном секторе;

7 групп – в многоквартирных домах, которые обслуживают управляющие компании;

1 группа – в домах, где созданы объединения совладельцев многоквартирных домов.

В состав таких групп входят представители старостатов или квартальных комитетов, работники департамента гражданской защиты городского совета, представители полиции, а также сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Вручение повесток предусматривает личную подпись гражданина о получении документа. В случае отказа от получения повестки или невозможности найти военнообязанного по указанному адресу составляется соответствующий акт.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя городского головы.

