У Вінницькій області щорічно паліативної допомоги потребують близько 2,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Однією зі стратегічних цілей в сфері охорони здоров’я Вінницької області є створення умов для надання паліативної (хоспісної - ред.) допомоги. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Людмила Грабович, повідомляє прес-служба Вінницької ОДА, передає УНН.
"Щорічно біля 2,5 тис. мешканців Вінницької обл. потребують паліативної допомоги. Однією із стратегічних цілей в сфері охорони здоров’я Вінницької області є створення умов для надання паліативної допомоги", - розповіла вона.
Так, за розрахунками, потреба у паліативній допомозі в Вінницькій області становить - 434 пацієнта з онкологічною патологією, 127 пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, 52 пацієнти зі СНІД інфекцією, що потребують знеболення та 15 онкологічних паліативних дітей.
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Водночас, на сьогодні у Вінницькій області функціонує 74 паліативних ліжка, також працюють спеціалісти виїзної дитячої паліативної бригади.
"Важливим є той факт, що спеціалісти виїзної дитячої паліативної бригади здійснюють планові виїзди в райони області та м. Вінницю, проводять консультування родин, надають допомогу у догляді за пацієнтом, навчають сімейних лікарів та медичних сестер з питань паліативної допомоги", - розповіли у прес-службі ОДА.
Нагадаємо, за словами лікаря, променевого терапевта, завідуючого департаментом променевої терапії МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих.
Як відомо, променеву терапію пацієнтам проводять, зокрема, і на лінійних прискорювачах.
За словами лікаря, онко-фізика Руслана Зелінського, якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу.
“З 2011 року у медичному центрі "Клініка Спіженко“, наприклад, працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform, вже проліковано більше тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в "Клініці Спіженко", тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповів він.