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В Винницкой области ежегодно в паллиативной помощи нуждаются около 2,5 тыс. человек

В Винницкой области ежегодно в паллиативной помощи нуждаются около 2,5 тыс. человек

Киев • УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Одной из стратегических целей в сфере здравоохранения Винницкой области является создание условий для оказания паллиативной (хосписной - ред.) помощи. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации Людмила Грабович, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает УНН.

"Ежегодно около 2,5 тыс. жителей Винницкой обл. нуждаются в паллиативной помощи. Одной из стратегических целей в сфере здравоохранения Винницкой области является создание условий для оказания паллиативной помощи", - рассказала она.

Так, по расчетам, потребность в паллиативной помощи в Винницкой области составляет - 434 пациента с онкологической патологией, 127 пациентов с мультирезистентным туберкулезом, 52 пациента со СПИДом инфекцией, требующих обезболивания и 15 онкологических паллиативных детей.

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В то же время, на сегодня в Винницкой области функционирует 74 паллиативных кровати, также работают специалисты выездной детской паллиативной бригады.

"Важным является тот факт, что специалисты выездной детской паллиативной бригады осуществляют плановые выезды в районы области и в Винницу, проводят консультирование семей, оказывают помощь в уходе за пациентами, обучают семейных врачей и медицинских сестер по вопросам паллиативной помощи", - рассказали в пресс -службе ОГА.

Напомним, по словам врача, лучевого терапевта, заведующего департаментом лучевой терапии МЦ "Клиника Спиженко" Олега Ярмака, лучевая терапия - один из методов облегчения страданий неизлечимо больных.

Как известно, лучевую терапию пациентам проводят в том числе и на линейных ускорителях.

По словам врача, онко-физика Руслана Зелинского, качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала.

"С 2011 года в медицинском центре "Клиника Спиженко", например, работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform, уже пролечено более тысячи пациентов. Реализован современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступны для пациентов в Украине ", - рассказал он.

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