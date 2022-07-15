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У Вінниці після ракетного удару окупантів знесуть Будинок офіцерів

У Вінниці після ракетного удару окупантів знесуть Будинок офіцерів

Київ • УНН

 • 353003 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Будівлю Будинку офіцерів, що потрапила під ракетний обстріл у Вінниці, знесуть. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує УНН

Цитата

"Будівля Будинку офіцерів буде зноситися. Вона не підлягає капітальному ремонту. Щодо другої будівлі, на 90% також буде зноситися. Громада міста вирішить, що тут буде знаходитись. Звісно я думаю і сподіваюсь, що окреме місце знайдеться і для меморіалу по загиблим цивільним особам, які загинули вчора під час російського ракетного обстрілу", - наголосив він.

Деталі

Тимошенко зазначив, що під час обстрілу постраждали ще 50 будинків, зокрема житлові. За його словами, наразі міські служби працюють над відновленням житлової інфраструктури.

"Вже зараз вставляється плівка, а також фанера на вікна для того, щоб найближчі день-два полагодити усі ці будівлі. Щодо вікон, а саме віконних блоків – сподіваюсь, що протягом тижня їх виготовлять, вони вже замовлені, людям вставлять вікна для того, щоб вони далі жили в своїх домівках та квартирах", - резюмував він.

Як зазначається, Будинок офіцерів у Вінниці використовували як концертний зал для військового гарнізону. У відкритих джерелах стверджується, що глядацька зала вміщує майже 1000 глядачів і є найбільшою в місті та області.

Доповнення 

14 липня ракетний удар по Вінниці було завдано з акваторії Чорного моря. Ракети було випущено близько 11-ї години дня. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.

Сполучені Штати Америки будуть разом з Україною, доки Україна не переможе жорстоку агресію рф. Про це, реагуючи на ракетний удар зс рф по Вінниці, заявила посол США у Києві Бріджит Брінк, назвавши його черговим жахливим нападом росії на цивільних.

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