У США відреагували на удар росії по Вінниці: обіцяють бути разом з Україною до перемоги над жорстокою агресією рф

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"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію рф", - написала Брінк у Twitter.

Доповнення

Сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці посол ЄС назвав черговим актом нападів росії на цивільне населення України, додавши, що усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе.

Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок ракетного удару зс рф по Вінниці.