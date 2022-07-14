У США відреагували на удар росії по Вінниці: обіцяють бути разом з Україною до перемоги над жорстокою агресією рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сполучені Штати Америки будуть разом з Україною, доки Україна не переможе жорстоку агресію рф. Про це, реагуючи на ракетний удар зс рф по Вінниці, заявила посол США у Києві Бріджит Брінк, назвавши його черговим жахливим нападом росії на цивільних, пише УНН.
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"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію рф", - написала Брінк у Twitter.
Доповнення
Сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці посол ЄС назвав черговим актом нападів росії на цивільне населення України, додавши, що усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе.
Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок ракетного удару зс рф по Вінниці.