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У США відреагували на удар росії по Вінниці: обіцяють бути разом з Україною до перемоги над жорстокою агресією рф

У США відреагували на удар росії по Вінниці: обіцяють бути разом з Україною до перемоги над жорстокою агресією рф

Київ • УНН

 • 849830 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Сполучені Штати Америки будуть разом з Україною, доки Україна не переможе жорстоку агресію рф. Про це, реагуючи на ракетний удар зс рф по Вінниці, заявила посол США у Києві Бріджит Брінк, назвавши його черговим жахливим нападом росії на цивільних, пише УНН.

Цитата

"У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію рф", - написала Брінк у Twitter.

Доповнення

Сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці посол ЄС назвав черговим актом нападів росії на цивільне населення України, додавши, що усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе.

Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок ракетного удару зс рф по Вінниці.

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