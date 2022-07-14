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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У ЄС відреагували на удар рф по Вінниці: обіцяють допомогу у притягненні до відповідальності винних в атаках на цивільних

У ЄС відреагували на удар рф по Вінниці: обіцяють допомогу у притягненні до відповідальності винних в атаках на цивільних

Київ • УНН

 • 239219 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці є черговим актом нападів росії на цивільне населення України, усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише УНН.

Цитата

"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів рф на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив Маасікас у Twitter.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.

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