У ЄС відреагували на удар рф по Вінниці: обіцяють допомогу у притягненні до відповідальності винних в атаках на цивільних

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"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів рф на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив Маасікас у Twitter.

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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.