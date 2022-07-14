У ЄС відреагували на удар рф по Вінниці: обіцяють допомогу у притягненні до відповідальності винних в атаках на цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці є черговим актом нападів росії на цивільне населення України, усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе. Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, пише УНН.
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"Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів рф на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання", - зазначив Маасікас у Twitter.
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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.
Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.