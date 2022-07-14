Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 20, серед них троє дітей

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"Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.