Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 20, среди них трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ракетного удара по Виннице погибли по меньшей мере 20 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Сейчас известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", – написал Тимошенко.
Напомним
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.