Влучили у парковку: ДСНС показала наслідки ракетного удару по Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по паркувальному майданчику поблизу Будинку побуту "Ювілейний" у Вінниці. ДСНС показала фото наслідків, інформує УНН.
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"В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо – 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками сьогоднішнього ракетного удару по центру Вінниці.