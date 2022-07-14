Ракетний удар по центру Вінниці: Зеленський опублікував відео наслідків

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"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", – написав Зеленський.

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Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. За даними Нацполіції, влучили у будівлю з офісними приміщеннями. Також від ударів було пошкоджено Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.