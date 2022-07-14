Ракетный удар по центру Винницы: Зеленский опубликовал видео последствий

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"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них – маленький ребенок. Ежедневно россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. По данным Нацполиции, попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов был поврежден Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.