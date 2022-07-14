Ракетный удар по центру Винницы: Зеленский опубликовал видео последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара по центру Винницы, информирует УНН.
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"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них – маленький ребенок. Ежедневно россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал Зеленский.
Напомним
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. По данным Нацполиции, попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов был поврежден Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.