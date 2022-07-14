Попали в парковку: ГСЧС показала последствия ракетного удара по Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по парковочной площадке вблизи Дома быта "Юбилейный" в Виннице. ГСЧС показала фото последствий, информирует УНН.
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"В 10:50 произошло попадание на парковочную площадку около девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Предварительно – 8 человек погибли и 8 травмированы. Сгорело 25 автомобилей. Работают 90 спасателей", – говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара по центру Винницы.