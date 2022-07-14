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Ракетний удар по Вінниці: знищено один з медцентрів, відомо 12 загиблих та близько 90 поранених

Ракетний удар по Вінниці: знищено один з медцентрів, відомо 12 загиблих та близько 90 поранених

Київ • УНН

 • 186980 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Через ракетний удар по Вінниці серед іншого знищено один з медцентрів, наразі відомо 12 загиблих та близько 90 постраждалих. Про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"Прильоти по Вінниці. Інформація станом на 13:00. Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно пів сотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - повідомив Клименко у Facebook.

Деталі

У МВС уточнили, що внаслідок ракетного удару окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково зруйновано медично-діагностичний центр. І оприлюднили відео.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні вдарили по офісній будівлі, Будинку офіцерів та житлах людей.

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