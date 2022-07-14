Ракетний удар по Вінниці: знищено один з медцентрів, відомо 12 загиблих та близько 90 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Через ракетний удар по Вінниці серед іншого знищено один з медцентрів, наразі відомо 12 загиблих та близько 90 постраждалих. Про це повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.
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"Прильоти по Вінниці. Інформація станом на 13:00. Загинуло 12 осіб. Близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно пів сотні з них у важкому стані. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів", - повідомив Клименко у Facebook.
Деталі
У МВС уточнили, що внаслідок ракетного удару окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково зруйновано медично-діагностичний центр. І оприлюднили відео.
Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.
Доповнення
У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні вдарили по офісній будівлі, Будинку офіцерів та житлах людей.