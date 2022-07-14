Ракетный удар по Виннице: уничтожен один из медцентров, известно 12 погибших и около 90 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Из-за ракетного удара по Виннице среди прочего уничтожен один из медцентров, в настоящее время известно 12 погибших и около 90 пострадавших. Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Прилеты по Виннице. Информация по состоянию на 13:00. Погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии. Установлено, что уничтожено также помещение одного из медицинских центров", - сообщил Клименко в Facebook.
Детали
В МВД уточнили, что в результате ракетного удара, кроме дома быта "Юбилейный", также частично разрушен медицинско-диагностический центр. И обнародовали видео.
Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.
Дополнение
В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня ударили по офисному зданию, Дому офицеров и жильям людей.