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В Виннице после ракетного удара оккупантов снесут Дом офицеров

В Виннице после ракетного удара оккупантов снесут Дом офицеров

Киев • УНН

 • 353000 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Здание Дома офицеров, попавшее под ракетный обстрел в Виннице, снесут. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает УНН

Цитата

"Здание Дома офицеров будет сноситься. Оно не подлежит капитальному ремонту. Что касается второго здания, на 90% тоже будет сноситься. Громада города решит, что здесь будет находиться. Конечно, я думаю и надеюсь, что отдельное место найдется и для мемориала гражданским лицам, которые погибли во время российских ракетных обстрелов", - подчеркнул он.

Детали 

Тимошенко отметил, что во время обстрела пострадали еще 50 домов, в том числе жилые. По его словам, в настоящее время городские службы работают над восстановлением жилищной инфраструктуры.

"Уже сейчас вставляется пленка, а также фанера на окна для того, чтобы ближайшие день-два починить все эти постройки. Относительно окон, а именно оконных блоков – надеюсь, что в течение недели их изготовят, они уже заказаны, людям вставят окна для того, чтобы они жили в своих домах и квартирах", - резюмировал он.

Как отмечается, Дом офицеров в Виннице использовался как концертный зал для военного гарнизона. В открытых источниках утверждается, что зрительный зал вмещает почти 1000 зрителей и является самым большим в городе и области.

Дополнение 

14 июля ракетный удар по Виннице был нанесен из акватории Черного моря. Ракеты были выпущены около 11 часов дня. Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Соединенные Штаты Америки будут вместе с Украиной, пока Украина не победит жестокую агрессию РФ. Об этом, реагируя на ракетный удар из России по Виннице, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк, назвав его очередным ужасным нападением России на гражданских.

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