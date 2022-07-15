Ракетний удар по Вінниці: ідентифікували 19 із 23 загиблих, зниклими досі вважаються 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.
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"Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років", - зазначив Клименко у Facebook.
"Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей", - додав голова Нацполіції.
Деталі
За даними голови Нацполіції, один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.
У лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.
"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше ніж 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", - повідомив також Клименко.
За медичною допомогою, за його даними, звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених - 4 дитини.
Сьогодні, 15 липня, Вінниччина у жалобі.
Доповнення
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.
Загинули 23 людини, серед них троє дітей.