Ракетный удар по Виннице: идентифицировали 19 из 23 погибших, пропавшими до сих пор считаются 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет УНН.
Цитата
"Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет", - отметил Клименко в Facebook.
"Безвести пропавшими до сих пор считаются 8 человек", - добавил глава Нацполиции.
Детали
По данным главы Нацполиции, один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Другой ждал дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.
В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней погибшей девочки.
"14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц опознали именно с помощью технологии скоростной установки ДНК", - сообщил также Клименко.
За медицинской помощью, по его данным, обратились 183 потерпевших, 82 из них госпитализировали. Среди раненых – 4 ребенка.
Сегодня, 15 июля, Винницкая область в трауре.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.
Погибли 23 человека, среди них трое детей.