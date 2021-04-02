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У Великій Британії виявили 30 випадків тромбозу після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca

У Великій Британії виявили 30 випадків тромбозу після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca

Київ • УНН

 • 20877 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великобританії повідомило, що виявило 30 випадків тромбозу у пацієнтів після щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Раніше британський медичний регулятор повідомляв про виявлення п'яти випадків тромбозу в головному мозку після 11 млн щеплень.

У четвер він додав 22 повідомлення про тромбоз церебральних венозних синусів головного мозку і вісім повідомлень про інші події, пов'язані з тромбозами після щеплень. Всього в країні введено 18,1 млн доз препарату AstraZeneca.

Водночас, як заявило агентство, воно не отримувало подібних повідомлень після використання вакцини, виробленої BioNTech і Pfizer.

Додамо

Деякі країни тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти, проте частина з них відновила її застосування на тлі зростання кількості інфікованих і нестачі вакцин.

Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв'язку між препаратом і утворенням тромбів.

Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca.

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