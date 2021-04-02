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В Великобритании обнаружили 30 случаев тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca

В Великобритании обнаружили 30 случаев тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 20872 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании сообщило, что выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ранее британский медицинский регулятор сообщал об обнаружении пяти случаев тромбоза в головном мозге после 11 млн прививок.

В четверг он добавил 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других событиях, связанных с тромбозами после прививок. Всего в стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.

В то же время, как заявило агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech и Pfizer.

Добавим

Некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и нехватки вакцин.

Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

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