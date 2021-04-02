В Великобритании обнаружили 30 случаев тромбоза после 18 миллионов прививок AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании сообщило, что выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ранее британский медицинский регулятор сообщал об обнаружении пяти случаев тромбоза в головном мозге после 11 млн прививок.
В четверг он добавил 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и восемь сообщений о других событиях, связанных с тромбозами после прививок. Всего в стране введено 18,1 млн доз препарата AstraZeneca.
В то же время, как заявило агентство, оно не получало подобных сообщений после использования вакцины, произведенной BioNTech и Pfizer.
Добавим
Некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и нехватки вакцин.
Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.
Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.