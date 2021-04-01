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У ЄС підтвердили непричетність вакцини AstraZeneca до утворення тромбів

У ЄС підтвердили непричетність вакцини AstraZeneca до утворення тромбів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Європейський регулятор лікарських засобів підвердив відсутність конкретного фактору ризику появи тромбів, зв'язаного з вакциною AstraZeneca. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Європейський регулятор лікарських засобів заявив, що жодна конкретна група по віку, статі чи попередньої історії хвороби не була особливо схильна до згортання крові після введення вакцини.

Однак, повторюючи, що користь від вакцини перевищує ризики, вона застерегла, що люди повинні знати про “віддалену можливість” рідкісних утворення тромбів і повинні негайно звернутися до лікаря у разі появи симптомів.

“Причинно-наслідковий зв’язок з вакциною не доведений, але можливий, і подальший аналіз триває”, — йдеться у заяві Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Нагадаємо

Компанія AstraZeneca провела дослідження своєї вакцини, ввівши препарат 30 тис. людям. В результаті вакцина виявилась ефективною в запобіганні коронавірусної інфекції на 79%. Федеральні служби охорони здоров’я США повідомили, що в результатах дослідження вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, ймовірно, використовувалась застаріла інформація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада тимчасово не вакцинуватиме жителів препаратом AstraZeneca

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