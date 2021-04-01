В ЕС подтвердили непричастность вакцины AstraZeneca к образованию тромбов

Детали

Европейский регулятор лекарственных средств заявил, что ни одна конкретная группа по возрасту, полу или предыдущей истории болезни не была особенно подвержена свертывания крови после введения вакцины.

Однако, повторяя, что польза от вакцины превышает риски, она предостерегла, что люди должны знать о “отдаленную возможность” редких образования тромбов и должны немедленно обратиться к врачу в случае появления симптомов.

“Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна и дальнейший анализ продолжается”, — говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Напомним

Компания AstraZeneca провела исследование своей вакцины, введя препарат 30 тыс. Людей. В результате вакцина оказалась эффективной в предотвращении коронавирусной инфекции на 79%. Федеральные службы здравоохранения США сообщили, что в результатах исследования вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, вероятно, использовалась устаревшая информация.

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