Канада тимчасово не вакцинуватиме жителів препаратом AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Канаді призупинил вакцинацію людей віком до 55 років препаратом AstraZeneca через побоювання виникнення тромбів. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Національний консультативний комітет з імунізації рекомендував зробити паузу з міркувань безпеки, а канадські провінції, які здійснюють охорону здоров’я в країні, оголосили про призупинення вакцинації.
Експерти кажуть, що оновлені рекомендації надходять на тлі нових даних з Європи, які свідчать про те, що ризик утворення тромбів зараз потенційно може сягати одного на 100 тис., що значно перевищує ризик, про який інформували раніше.
Більшість пацієнтів у Європі, у яких після вакцинації AstraZeneca утворився рідкісний згусток крові, це жінки віком до 55 років, а рівень смертності серед тих, у кого виникають тромби, досягає 40%.
За даними ВООЗ, у Канаді виявили 971 718 випадків коронавірусу, 22 900 осіб померли.
Контекст
Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія, а також “батьківщина” препарату — Швеція.
За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.
В Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати в четвер, 18 березня.
Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. “Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів людей”, — зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення призвела саме вакцина, немає.
Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні заявило, що переваги вакцинації препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca, зупиненої в ряді країн після появи інформації про освіту тромбів у вакцинованих, перевищують ризики.