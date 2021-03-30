Канада временно не будет вакцинировать жителей препаратом AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Канаде приостановили вакцинацию людей в возрасте до 55 лет препаратом AstraZeneca из-за опасений возникновения тромбов. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендовал сделать паузу из соображений безопасности, а канадские провинции, осуществляющих охрану здоровья в стране, объявили о приостановлении вакцинации.
Эксперты говорят, что обновленные рекомендации поступают на фоне новых данных из Европы, которые свидетельствуют о том, что риск образования тромбов сейчас потенциально может достигать одного на 100 тыс., Что значительно превышает риск, о котором информировали ранее.
Большинство пациентов в Европе, в которых после вакцинации AstraZeneca образовался редкий сгусток крови, это женщины в возрасте до 55 лет, а уровень смертности среди тех, у кого возникают тромбы, достигает 40%.
По данным ВОЗ, в Канаде обнаружили 971 718 случаев коронавируса, 22900 человек скончались.
Контекст
Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия, а также “родина” препарата — Швеция.
За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.
На этой неделе в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта.
Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. “Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов людей”, — отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня заявило, что преимущества вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, остановленной в ряде стран после появления информации об образовании тромбов у привившихся, превышают риски.