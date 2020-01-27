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У Великій Британії 17-річна дівчина зробила 30 косметичних операцій: її жодного разу не спитали про вік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. До 17 років “Сара” встигла витратити 15 тисяч фунтів (понад 19 тисяч доларів) на 30 косметичних операцій. При цьому її жодного разу не попросили довести, що вона є повнолітньою. Про це пише BBC News, передає УНН.

У Великій Британії 17-річна дівчина зробила 30 косметичних операцій: її жодного разу не спитали про вік

“Ще до цього Сара (це вигадане, а не справжнє ім’я) захворіла на анорексію і лікувалась від цього психічного розладу у спеціальній клініці. Лікування було успішним, підлітку вдалося побороти нездорове ставлення до їжі. Проте незабаром виникла інша проблема: Сарі більше не подобалася її зовнішність, особливо ніс”, — пише видання.

Мама Сари Мері каже: “Сара була поглинена думкою про те, що форма її носа далека від ідеалу, і що його треба виправити хірургічним шляхом”. За її словами, деякі клініки, куди зверталася Сара, намагалися переконати її в тому, що крім носа, їй також варто змінити форму губ за допомогою спеціальних ін’єкцій.

“Сара не просила у батьків дозволу на такі процедури. Замість цього вона платила за операції їхніми кредитними картками через PayPal. При цьому вона всюди вказувала, що їй 20 років, але ніхто жодного разу не звернувся до неї з вимогою підтвердити цей факт. Спочатку Сара відвідувала салони краси у своєму районі, але незабаром відкрила для себе спеціалізовані клініки в районі Гарлі-стріт (Лондон)”, — пише видання.

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Зазначається, що дівчина з 16 років почала просити в батьків про операцію на носі, але ті відмовляли, вважаючи, що їй зарано про таке думати.

Одного разу чоловік Мері отримав рахунок за кредитною картою на суму 6,5 тисяч фунтів.

“Ми одразу зрозуміли, що вона зробила, — розповідає мама дівчини. — Виявилось, що на наступний день в неї була призначена операція зі зміни форми носа, вона благала нас дати на це згоду”.

Як пише видання, клініка, в якій мала відбутися операція, має хорошу репутацію, і Мері з чоловіком зрештою пішли дівчині назустріч, погодившись на операцію. Після операції Сара кілька днів почувалася щасливою, але згодом розчарувалася в результатах. Відтоді вона витратила ще 5 тисяч фунтів на інші косметичні процедури.

“Вона думала, що після операції почуватиметься інакше, — каже Мері. — Вона вважала, що причина усіх її неприємностей саме в цьому. Але справа була в іншому, і я думаю, саме тому їй стало ще гірше”.

“Спочатку я була розлючена. Але тепер я розумію, що з нею щось не в порядку”, — додає Мері.

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Жінці та її чоловіку було дуже непросто зрозуміти, яким чином Сара, яка має серйозні психологічні проблеми, а також страждає на синдром Аспергера, змогла сплатити за всі ці косметичні процедури без необхідності підтвердити свій вік. “Я вважаю, такі клініки повинні принаймні вимагати якийсь документ. Ви ж не можете купити в супермаркеті пляшку вина, не підтвердивши своє повноліття”, — обурюється Мері.

Керолін Пейн із Британської асоціації косметичної і пластичної хірургії каже: “В цьому випадку йдеться про психічно не зовсім врівноважену дівчину, але її випадок підтверджує, що доступ до таких операцій занадто простий”. “Такі клініки мають вимагати підтвердження особи та віку. Я не вперше маю справу з подібними історіями і знаю, що такі проблеми є у всій галузі косметичної медицини”, — додає Пейн.

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Робота косметичних клінік у Британії регулюється законом тільки в разі, якщо вони проводять хірургічні операції. При цьому нехірургічні процедури складають 70-80% їхньої діяльності у Великій Британії, каже Пейн. За її словами, це означає, що такі клініки діють за власними правилами й ні перед ким не звітують.

Рекомендації Британської асоціації косметичної і пластичної хірургії містять вказівку, що процедури пацієнтам до 18 років мають бути винятками і повинні проводитися лише після оцінки всіх ризиків, зокрема оцінки можливих психологічних наслідків. Організація також радить клінікам радитися з батьками або опікунами, хоча чинний закон цього й не вимагає.

“Батьки Сари звернулися зі скаргами в частину клінік, з якими мала справу їхня донька. Деякі з них повернули гроші, інші відмовляються це зробити, посилаючись на захист конфіденційності пацієнта”, — резюмує видання.

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