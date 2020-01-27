В Великобритании 17-летняя девушка сделала 30 косметических операций: ее ни разу не спросили о возрасте

“Еще до этого Сара (это вымышленное, а не настоящее имя) заболела анорексией и лечилась от этого психического расстройства в специальной клинике. Лечение было успешным, подростку удалось побороть нездоровое отношение к еде. Однако вскоре возникла другая проблема: Саре больше не нравилась ее внешность, особенно нос”, — пишет издание.

Мама Сары Мэри говорит: “Сара была поглощена мыслью о том, что форма ее носа далека от идеала, и его нужно исправить хирургическим путем”. По ее словам, некоторые клиники, куда обращалась Сара, пытались убедить ее в том, что кроме носа, ей также следует изменить форму губ с помощью специальных инъекций.

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“Сара не просила у родителей разрешения на такие процедуры. Вместо этого она платила за операции их кредитными картами через PayPal. При этом она везде указывала, что ей 20 лет, но никто ни разу не обратился к ней с требованием подтвердить этот факт. Сначала Сара посещала салоны красоты в своем районе, но вскоре открыла для себя специализированные клиники в районе Харли-стрит (Лондон)”, — пишет издание.

Отмечается, что девушка с 16 лет начала просить у родителей об операции на носу, но те отказывали, считая, что ей рано о таком думать.

Однажды муж Мэри получил счет по кредитной карте на сумму 6,5 тыс. фунтов.

“Мы сразу поняли, что она сделала, — рассказывает мама девушки. — Оказалось, что на следующий день у нее была назначена операция по изменению формы носа, она умоляла нас дать на это согласие”.

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Как пишет издание, клиника, в которой должна была состояться операция, имеет хорошую репутацию, и Мэри с мужем в конце концов пошли девушке навстречу, согласившись на операцию. После операции Сара несколько дней чувствовала себя счастливой, но впоследствии разочаровалась в результатах. С тех пор она потратила еще 5 тыс. фунтов на другие косметические процедуры.

“Она думала, что после операции будет чувствовать себя иначе, — говорит Мэри. — Она считала, что причина всех ее неприятностей именно в этом. Но дело было в другом, и я думаю, именно поэтому ей стало еще хуже”.

“Сначала я была в ярости. Но теперь я понимаю, что с ней что-то не в порядке”, — добавляет Мэри.

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Женщине и ее мужу было очень непросто понять, каким образом Сара, которая имеет серьезные психологические проблемы, а также страдает синдромом Аспергера, смогла оплатить все эти косметические процедуры без необходимости подтвердить свой возраст. “Я считаю, такие клиники должны по крайней мере требовать какой-то документ. Вы же не можете купить в супермаркете бутылку вина, не подтвердив свое совершеннолетие”, — возмущается Мэри.

Кэролин Пейн из Британской ассоциации косметической и пластической хирургии говорит: “В данном случае речь идет о психически не совсем уравновешенную девушку, но ее случай подтверждает, что доступ к таким операциям слишком простой”. “Такие клиники должны требовать подтверждения личности и возраста. Я не первый раз имею дело с подобными историями и знаю, что такие проблемы есть у всей отрасли косметической медицины”, — добавляет Пейн.

Работа косметических клиник в Великобритании регулируется законом только в случае, если они проводят хирургические операции. При этом нехирургические процедуры составляют 70-80% их деятельности в Великобритании, говорит Пейн. По ее словам, это означает, что такие клиники действуют по собственным правилам и ни перед кем не отчитываются.

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Рекомендации Британской ассоциации косметической и пластической хирургии содержат указание, что процедуры пациентам до 18 лет должны быть исключениями и должны проводиться только после оценки всех рисков, в частности оценки возможных психологических последствий. Организация также советует клиникам советоваться с родителями или опекунами, хотя действующий закон этого и не требует.

“Родители Сары обратились с жалобами в часть клиник, с которыми имела дело их дочь. Некоторые из них вернули деньги, другие отказываются это сделать, ссылаясь на защиту конфиденциальности пациента”, — резюмирует издание.