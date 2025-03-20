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У Туреччині затримали 37 людей через публікації в соцмережах про затриманого мера Стамбула

Київ • УНН

 • 12860 перегляди

Влада Туреччини затримала 37 осіб через публікації в соцмережах про затримання Екрема Імамоглу. Їх звинувачують у розпалюванні ненависті та злочинності щодо влади.

У Туреччині затримали 37 людей через публікації в соцмережах про затриманого мера Стамбула

Після затримання Екрема Імамоглу, головного політичного суперника президента Таїпа Ердогана, в Туреччині почалися масові протести. Намагаючись їх придушити, місцева влада затримала 37 осіб, звинувачених у "провокаційних" публікаціях у соціальних мережах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначає видання Імамоглу затримали у середу за звинуваченнями у підкупі й допомозі терористичній групі. Туреччина заарештувала будівельну компанію, співвласником якої є мер Стамбула. Контроль над будівництвом, торгівлею та промисловістю Імамоглу перейшов до суду на основі звітів про розслідування фінансових злочинів, - пояснили у прокуратурі країни.

Головна опозиційна партія засудила цей крок як "спробу державного перевороту проти наступного президента". Уряд заборонив демонстрації на чотири дні, закрила кілька доріг і обмежила доступ до деяких соціальних мереж.

Супернику Ердогана Імамоглу заборонили балотуватися на виборах у Туреччині18.03.25, 21:20 • 24289 переглядiв

Попри це, тисячі протестувальників вийшли на вулиці турецьких міст та в університетські, скандуючи антиурядові гасла. Аби відшукати протестувальників, турецька влада почала перевіряти соцмережі на предмет дописів, що "розпалюють злочинність і ненависть щодо влади". Правоохоронці виявили 261 публікацію ( з них - 62 за кордоном) та розшукали ще 105 інших осіб, основну частину з яких склали співробітники муніципалітету Стамбула. Решту підозрюваних ще розшукують.

Протягом 24 годин після затримання Імамоглу, на X було поширено 18,6 мільйона постів про нього. Популярний 54-річний чоловік лідирує за Ердоганом у деяких опитуваннях, - додав міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що по всій Туреччині студенти вийшли на масові протести через затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його звинувачують у корупції та допомозі терористам, що викликало обурення опозиції.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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