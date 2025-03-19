У Туреччині масові протести через затримання мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу

По всій Туреччині студенти вийшли на масові протести через затримання головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє видання Halk TV, пише УНН.

У Стамбульському університеті поліція жорстоко розігнала студентський мітинг. Попри втручання силовиків, молоді люди продовжили акцію, прорвавши виставлену поліцією барикаду.

Озвучивши заяви з підтримкою мера Стамбула, студенти рушили демонстрацією від Стамбульського університету до паркового сокплексу Сарачхане. Крім того, прихильники Імамоглу збираються біля офісів головної опозиційної партії CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) по всій Туреччині. Імамоглу є членом цієї партії.

Контекст

Турецька влада у середу, 19 березня, затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу - головного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана, представника опозиційної партії CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Йому висунуто низку звинувачень, включаючи корупцію та допомогу терористичній групі. У CHP назвали це "спробою державного перевороту проти наступного президента".

За даними ЗМІ Туреччини, проти Екрема Імамоглу розпочато два окремі розслідування, які включають звинувачення в керуванні злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.

Нагадаємо

УНН передавав, що Стамбульський університет скасував науковий ступінь мера Стамбула Екрема Імамоглу через ввиявлені порушення. Тепер політик не може балотуватися в президенти, але він оскаржуватиме це рішення.