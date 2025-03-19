В Турции массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула – оппозиционера Экрема Имамоглу
Киев • УНН
Студенты по всей Турции вышли на протесты из-за ареста Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.
По всей Турции студенты вышли на массовые протесты из-за задержания главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Об этом сообщает издание Halk TV, пишет УНН.
В Стамбульском университете полиция жестоко разогнала студенческий митинг. Несмотря на вмешательство силовиков, молодые люди продолжили акцию, прорвав выставленную полицией баррикаду.
Озвучив заявления в поддержку мэра Стамбула, студенты двинулись демонстрацией от Стамбульского университета к парковому сокплексу Сарачхане. Кроме того, сторонники Имамоглу собираются возле офисов главной оппозиционной партии CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) по всей Турции. Имамоглу является членом этой партии.
Контекст
Турецкие власти в среду, 19 марта, задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, представителя оппозиционной партии CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Ему предъявлен ряд обвинений, включая коррупцию и помощь террористической группе. В CHP назвали это "попыткой государственного переворота против следующего президента".
По данным СМИ Турции, против Экрема Имамоглу начаты два отдельных расследования, которые включают обвинения в управлении преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.
Напомним
УНН передавал, что Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за выявленных нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.