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В Турции массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула – оппозиционера Экрема Имамоглу

Киев • УНН

 • 16439 просмотра

Студенты по всей Турции вышли на протесты из-за ареста Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.

В Турции массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула – оппозиционера Экрема Имамоглу

По всей Турции студенты вышли на массовые протесты из-за задержания главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает издание Halk TV, пишет УНН.

В Стамбульском университете полиция жестоко разогнала студенческий митинг. Несмотря на вмешательство силовиков, молодые люди продолжили акцию, прорвав выставленную полицией баррикаду.

Озвучив заявления в поддержку мэра Стамбула, студенты двинулись демонстрацией от Стамбульского университета к парковому сокплексу Сарачхане. Кроме того, сторонники Имамоглу собираются возле офисов главной оппозиционной партии CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) по всей Турции. Имамоглу является членом этой партии.

Контекст

Турецкие власти в среду, 19 марта, задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу - главного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, представителя оппозиционной партии CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Ему предъявлен ряд обвинений, включая коррупцию и помощь террористической группе. В CHP назвали это "попыткой государственного переворота против следующего президента".

По данным СМИ Турции, против Экрема Имамоглу начаты два отдельных расследования, которые включают обвинения в управлении преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.

Напомним

УНН передавал, что Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за выявленных нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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