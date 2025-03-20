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В Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержанном мэре Стамбула

Киев • УНН

 • 12789 просмотра

Власти Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержании Экрема Имамоглу. Их обвиняют в разжигании ненависти и преступности по отношению к власти.

В Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержанном мэре Стамбула

После задержания Экрема Имамоглу, главного политического соперника президента Тайипа Эрдогана, в Турции начались массовые протесты. Пытаясь их подавить, местные власти задержали 37 человек, обвиненных в "провокационных" публикациях в социальных сетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает издание, Имамоглу задержали в среду по обвинениям во взяточничестве и помощи террористической группе. Турция арестовала строительную компанию, совладельцем которой является мэр Стамбула. Контроль над строительством, торговлей и промышленностью Имамоглу перешел к суду на основе отчетов о расследовании финансовых преступлений, - пояснили в прокуратуре страны.

Главная оппозиционная партия осудила этот шаг как "попытку государственного переворота против следующего президента". Правительство запретило демонстрации на четыре дня, закрыло несколько дорог и ограничило доступ к некоторым социальным сетям.

Сопернику Эрдогана Имамоглу запретили баллотироваться на выборах в Турции18.03.25, 21:20 • 24280 просмотров

Несмотря на это, тысячи протестующих вышли на улицы турецких городов и в университетские, скандируя антиправительственные лозунги. Чтобы отыскать протестующих, турецкие власти начали проверять соцсети на предмет сообщений, "разжигающих преступность и ненависть к власти". Правоохранители обнаружили 261 публикацию (из них - 62 за рубежом) и разыскали еще 105 других лиц, основную часть из которых составили сотрудники муниципалитета Стамбула. Остальных подозреваемых еще разыскивают.

В течение 24 часов после задержания Имамоглу, в X было распространено 18,6 миллиона постов о нем. Популярный 54-летний мужчина лидирует за Эрдоганом в некоторых опросах, - добавил министр внутренних дел Али Ерликая.

Напомним

Ранее УНН писал, что по всей Турции студенты вышли на массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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