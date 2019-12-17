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У Туреччині за один день затримали майже 200 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Туреччині санкціоновано 260 ордерів на затримання підозрюваних у зв’язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту влітку 2016 року. У вівторок, 17 грудня, затримали майже 200 осіб — 171 в столиці країни і ще десятьох в інших провінціях, повідомила прокуратура в Анкарі, передає УНН із посиланням на DW.

“Серед затриманих — бургомістр одного з округів, представник опозиційної Народно-республіканської партії. Розшук решти підозрюваних триває”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, прокуратура видала ще 17 ордерів на арешт у рамках іншого розслідування щодо руху Гюлена. Серед підозрюваних у даній справі — десятеро медиків.

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За даними Анкари, месенджер Bylock, що дозволяє обмінюватися зашифрованими повідомленнями, часто використовують “гюленісти”. Участь у шифрованих чатах Bylock уряд в Анкарі вважає доказом членства в русі радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Сам Гюлен, котрий проживає в добровільному вигнанні у США, заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

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Нагадаємо, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію.

Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив про спробу перевороту в Туреччині, він запевнив, що “турецькій демократії нічого не загрожує”.

Додамо, Генштаб ЗС Туреччини заявив про перехід влади в країні в його руки і про відсторонення від влади турецького керівництва.

Чинна влада країни звинуватила в організації путчу Фетуллаха Ґюлена. У зв’язку з цим, влада Туреччини ввела режим надзвичайного стану в країні. Під час невдалого військового перевороту загинуло близько 200 осіб.

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