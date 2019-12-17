У Туреччині за один день затримали майже 200 осіб

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Туреччині санкціоновано 260 ордерів на затримання підозрюваних у зв’язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту влітку 2016 року. У вівторок, 17 грудня, затримали майже 200 осіб — 171 в столиці країни і ще десятьох в інших провінціях, повідомила прокуратура в Анкарі, передає УНН із посиланням на DW.