В Турции за один день задержали почти 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Турции санкционировано 260 ордеров на задержание подозреваемых в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года. Во вторник, 17 декабря, задержали почти 200 человек — 171 в столице страны и еще десять в других провинциях, сообщила прокуратура в Анкаре, передает УНН со ссылкой на DW.
“Среди задержанных — бургомистр одного из округов, представитель оппозиционной Народно-республиканской партии. Розыск остальных подозреваемых продолжается”, — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура выдала еще 17 ордеров на арест в рамках другого расследования по движению Гюлена. Среди подозреваемых по данному делу — десять медиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкие спецслужбы похищали людей, в том числе и из Украины — Die Welt
По данным Анкары, мессенджер Bylock, что позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями, часто используют “гюленисты”. Участие в шифрованных чатах Bylock правительство в Анкаре считает доказательством членства в движении радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Сам Гюлен, проживающий в добровольном изгнании в США, отрицает любую причастность к попытке государственного переворота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2018 году в Турции по подозрению в терроризме арестовали более 75 тысяч человек
Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Турецкие военные перекрыли мост через Босфор и попытались разоружить полицию.
Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Премьер-министр Турции Бина Йылдырым заявил о попытке переворота в Турции, он заверил, что “турецкой демократии ничего не угрожает”.
Добавим, Генштаб ВС Турции заявил о переходе власти в стране в его руки и об отстранении от власти турецкого руководства.
Действующая власть страны обвинила в организации путча Фетуллаха Гюлена. В связи с этим, власти Турции ввели режим чрезвычайного положения в стране. Во время неудачного военного переворота погибло около 200 человек.