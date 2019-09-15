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Турецькі спецслужби викрадали людей, зокрема й з України - Die Welt

Турецькі спецслужби викрадали людей, зокрема й з України - Die Welt

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. З 2016 року турецькі спецслужби викрали з інших країн щонайменше 31 особу, усі ці люди були згодом притягнуті в Туреччині до кримінальної відповідальності. Про це у неділю, 15 вересня, повідомила німецька газета Die Welt з посиланням на п'ять доповідей низки правозахисних організацій, які були представлені ООН в рамках Універсального періодичного огляду - програми з контролю над дотриманням прав людини, інформує УНН із посиланням на DW.

Зокрема, про викрадення повідомляє швейцарський Фонд виховання, навчання та інтеграції. Ця організація має зв’язки з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту у 2016 році.

За даними фонду, турецькі спецслужби викрадали людей в таких країнах, як Україна, Малайзія, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдова, Азербайджан, Габон і М’янма. Правозахисники також повідомляють про спроби викрадень, які завершилися невдало. Так, у 2016 році в Цюриху трьом турецьким агентам не вдалося насильно відвезти в Анкару бізнесмена, що має турецько-швейцарське коріння. А у 2018 році аналогічній операції в Монголії запобігла місцева поліція.

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Раніше турецькі ЗМІ наводили слова глави МВС країни Сулеймана Сойлу про те, що таким чином до Туреччини були привезені 100 людей з 20 країн. У свою чергу, німецьке Федеральне відомство з охорони конституції попереджало у звіті за 2018 рік про “регулярні викрадення в різних країнах ймовірних прихильників Гюлена з метою доставки в Туреччину”. Відомство навело як приклад спільну операцію спецслужб Туреччини та Косова, під час якої в березні 2018 року через Косово були насильно вивезені до Туреччини шість осіб, підозрюваних у зв’язках з рухом Гюлена.

В рамках програми ООН з контролю над дотриманням прав людини наступна перевірка доповідей правозахисників повинна буде початися в січні 2020 року. За інформацією Die Welt, цього разу з Туреччини надійшло набагато більше повідомлень про порушення в цій сфері, ніж перед останньою перевіркою п’ять років тому.

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Як повідомляв УНН, шведська поліція шукає двох українців, яких підозрюють у вбивстві 70-річного громадянина Швеції та привласненні його автомобіля на півдні країни, в місті Маркарид.

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