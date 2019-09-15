Турецькі спецслужби викрадали людей, зокрема й з України - Die Welt

КИЇВ. 15 вересня. УНН. З 2016 року турецькі спецслужби викрали з інших країн щонайменше 31 особу, усі ці люди були згодом притягнуті в Туреччині до кримінальної відповідальності. Про це у неділю, 15 вересня, повідомила німецька газета Die Welt з посиланням на п'ять доповідей низки правозахисних організацій, які були представлені ООН в рамках Універсального періодичного огляду - програми з контролю над дотриманням прав людини, інформує УНН із посиланням на DW.