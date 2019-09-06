Посол України в Туреччині розкритикував місцевого політика за його висловлювання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга був стурбований коментарями представника осередку правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) в Анталії Ібрахіма Етхем Таша щодо мера Анталії через візит останнього до Львова, передає УНН з посиланням на Twitter дипломата.
"Дикий і обурливий коментар Ібрагіма Етем Таша, невідповідний для представника ПСР. Не відповідає українсько-турецькому стратегічному партнерству. Особливо стурбований як посол дружньої країни України, яка забезпечує 1,5 туристів до Туреччини (в основному в Анталію)", - йдеться в заяві посла.
Коментар має стосунок до заяв політика в соцмережі Twitter, в якому останній критикує поїздку до Львова мера Анталії Мухіттіна Боджека. У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що що меру Анталії "краще було б" відвідати не Львів, а Москву.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Боснія відреагувала на ноту МЗС України.