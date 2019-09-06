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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103469 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117712 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109381 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115746 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122503 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149531 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Посол Украины в Турции раскритиковал местного политика за его высказывания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига был обеспокоен комментариями представителя ячейки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анталии Ибрахима Этхем Таша относительно мэра Анталии из-за визита последнего во Львов, передаёт УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

“Дикий и возмутительный комментарий Ибрагима Этема Таша, неподходящий для представителя ПСР. Не соответствует украинско-турецкому стратегическому партнерству. Особенно обеспокоен как посол дружественной страны Украины, которая обеспечивает 1,5 туристов в Турцию (в основном в Анталию)”, — говорится в заявлении посла.

Комментарий относится к заявлениям политика в соцсети Twitter, в котором последний критикует поездку во Львов мэра Анталии Мухиттина Боджека. В статье, в частности, говорится о том, что что мэру Анталии “лучше было бы” посетить не Львов, а Москву.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Босния отреагировала на ноту МИД Украины

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