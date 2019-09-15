Турецкие спецслужбы похищали людей, в том числе и из Украины - Die Welt

В частности, о похищении сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Украина, Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдова, Азербайджан, Габон и Мьянма. Правозащитники также сообщают о попытках похищений, которые завершились неудачно. Так, в 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно отвезти в Анкару бизнесмена, имеет турецко-швейцарское корни. А в 2018 году аналогичной операции в Монголии предотвратила местная полиция.

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Ранее турецкие СМИ приводили слова главы МВД страны Сулеймана Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран. В свою очередь, немецкое Федеральное ведомство по охране конституции предупреждало в отчете за 2018 год о “регулярных похищениях в различных странах вероятных сторонников Гюлена с целью доставки в Турцию”. Ведомство привело качестве примера совместную операцию спецслужб Турции и Косово, во время которой в марте 2018 года через Косово были насильно вывезены в Турцию шесть человек, подозреваемых в связях с движением Гюлена.

В рамках программы ООН по контролю над соблюдением прав человека следующая проверка докладов правозащитников должна будет начаться в январе 2020 года. По информации Die Welt, на этот раз из Турции поступило гораздо больше сообщений о нарушениях в этой сфере, чем перед последней проверкой пять лет назад.

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Как сообщал УНН, шведская полиция ищет двух украинцев, которых подозревают в убийстве 70-летнего гражданина Швеции и присвоении его автомобиля на юге страны, в городе Маркарид.