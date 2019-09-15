Турецкие спецслужбы похищали людей, в том числе и из Украины - Die Welt

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112115 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103940 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110853 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119940 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148420 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148767 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140474 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188217 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116744 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ нанесли точные удары по военным объектам рф. В Генштабе раскрыли детали

ВСУ нанесли точные удары по военным объектам рф. В Генштабе раскрыли детали

6 марта, 16:24 • 31353 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 44846 просмотра
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

6 марта, 17:38 • 36675 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

6 марта, 18:15 • 83851 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 40994 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 114625 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 128672 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 188217 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 169094 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 194825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111761 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 124075 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126604 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 131218 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127448 просмотра
Актуальное
Турецкие спецслужбы похищали людей, в том числе и из Украины - Die Welt

Турецкие спецслужбы похищали людей, в том числе и из Украины - Die Welt

Киев  •  УНН

 • 13219 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2016 г. турецкие спецслужбы похитили из других стран меньшей мере 31 человека, все эти люди были впоследствии привлечены в Турции к уголовной ответственности. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были представлены ООН в рамках Универсального периодического обзора — программы по контролю над соблюдением прав человека, информирует УНН со ссылкой на DW.

В частности, о похищении сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Украина, Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдова, Азербайджан, Габон и Мьянма. Правозащитники также сообщают о попытках похищений, которые завершились неудачно. Так, в 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно отвезти в Анкару бизнесмена, имеет турецко-швейцарское корни. А в 2018 году аналогичной операции в Монголии предотвратила местная полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина обсудила с Турцией трансфер технологий производства боеприпасов

Ранее турецкие СМИ приводили слова главы МВД страны Сулеймана Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран. В свою очередь, немецкое Федеральное ведомство по охране конституции предупреждало в отчете за 2018 год о “регулярных похищениях в различных странах вероятных сторонников Гюлена с целью доставки в Турцию”. Ведомство привело качестве примера совместную операцию спецслужб Турции и Косово, во время которой в марте 2018 года через Косово были насильно вывезены в Турцию шесть человек, подозреваемых в связях с движением Гюлена.

В рамках программы ООН по контролю над соблюдением прав человека следующая проверка докладов правозащитников должна будет начаться в январе 2020 года. По информации Die Welt, на этот раз из Турции поступило гораздо больше сообщений о нарушениях в этой сфере, чем перед последней проверкой пять лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Турции раскритиковал местного политика за его высказывания

Как сообщал УНН, шведская полиция ищет двух украинцев, которых подозревают в убийстве 70-летнего гражданина Швеции и присвоении его автомобиля на юге страны, в городе Маркарид.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы