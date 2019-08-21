У Швеції поліція шукає двох громадян України за підозрою у вбивстві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Шведська поліція шукає двох українців, яких підозрюють у вбивстві 70-річного громадянина Швеції та привласненні його автомобіля на півдні країни, в місті Маркарид. Про це повідомляє видання Expressen.se, передає УНН.
За даними видання 48-річного Ярослава Лавриніва і 47-річного Олександра Трайдука оголосили у міжнародний розшук.
У поліції, у свою чергу, повідомили, що 70-річний громадянин Швеції Герт-Інге Бертінссон був знайдений мертвим у м Маркариді 10 серпня. Пошук загиблого тривав 11 днів.
Зазначається, що автомобіль загиблого був помічений у 128 милях від Маркарида з фальшивими номерними знаками.
Крім цього вбивства, двох українців перевіряють на причетність до зникнення у 80-річного громадянина Швеції на ім’я Олле, що зник у м. Вестерботтені, та який 3 серпня вирушив на прогулянку на велосипеді після чого і зник.
Нагадаємо, у Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві дівчини на батьківщині.