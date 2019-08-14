У Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві дівчини на батьківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У польському місті Познань поліцейські затримали громадянина України, який підозрюється у вбивстві 17-річної дівчини на українській території, повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.
Польська поліція затримала у Познані 28-річного громадянина України, підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої дівчини в Україні. Чоловіка вже передали українським правоохоронцям.
"28-річного громадянина України, який переховувався від правосуддя, вдалося затримати завдяки співробітництву польської та української поліції", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясували поліцейські, чоловік уже за кілька днів після вбивства вперше виїхав до Польщі, а коли знайшли тіло убитої 17-річної дівчини в 2018 році, він знову прибув до Польщі.
Підозрюваного українця затримали на одній із вулиць у Познані.
Нагадаємо, українцю анулювали візу і заборонили в'їзд до Естонії через те, що він влаштував аварію і зник з місця ДТП.