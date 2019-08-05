Українцю заборонили в'їзд до Естонії на три роки через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Громадянину України анулювали візу і заборонили в'їзд до Естонії протягом трьох років через те, що він влаштував аварію і зник з місця ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
24-річний громадянин України, будучи в стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію. Інцидент стався в Таллінні. Після цього чоловік зник з місця ДТП.
Незабаром його затримали поліцейські. Видання пише, що чоловік поводився агресивно.
"Чиновники анулювали довгострокову візу українця, зобов'язали його покинути країну, а також встановили щодо нього трирічну заборону на в'їзд до Естонії", - повідомляє ERR.
Як повідомляв УНН, в результаті ДТП в Харківській області загинули дві людини.