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Українцю заборонили в'їзд до Естонії на три роки через ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Громадянину України анулювали візу і заборонили в'їзд до Естонії протягом трьох років через те, що він влаштував аварію і зник з місця ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

24-річний громадянин України, будучи в стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію. Інцидент стався в Таллінні. Після цього чоловік зник з місця ДТП.

Незабаром його затримали поліцейські. Видання пише, що чоловік поводився агресивно.

"Чиновники анулювали довгострокову візу українця, зобов'язали його покинути країну, а також встановили щодо нього трирічну заборону на в'їзд до Естонії", - повідомляє ERR.

Як повідомляв УНН, в результаті ДТП в Харківській області загинули дві людини.

Українські Національні Новини

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