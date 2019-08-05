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В результате ДТП в Харьковской области погибли два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии в Харьковской области, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

В результате лобового столкновения легковушки и тягача с полуприцепом погибли двое граждан, еще один доставлен в больницу.

Информация о ДТП на автодороге “Чугуев -Милове” поступило в полицию 5 августа около 09:00.

“Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля „ВАЗ 2101“ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, что в дальнейшем привело к столкновению с транспортным средством „International“. От полученных травм водитель и 42-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. 52-летний водитель тягача с полуприцепом был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, состояние его здоровья удовлетворительное”, — указано в сообщении полиции.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации дорожно-транспортного происшествия с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Житомирской области в лобовом столкновении автомобилей погиб человек, еще четверо травмированы.

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