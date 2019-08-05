В результаті ДТП у Харківській області загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Поліцейські з’ясовують обставини смертельної аварії на Харківщині, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в регіоні.
Внаслідок лобового зіткнення легковика та тягача з напівпричепом загинули двоє громадян, ще один доставлений до лікарні.
Інформація про ДТП на автодорозі “Чугуїв —Мілове” надійшла до поліції 5 серпня близько 09:00.
“Попередньо встановлено, що 73-річний водій автомобіля „ВАЗ 2101“ не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, що у подальшому призвело до зіткнення із транспортним засобом „International“. Від отриманих травм водій та 42-річна пасажирка легковика загинули на місці. 52-річний водій тягача з напівпричепом був доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, стан його здоров’я задовільний”, — вказано у повідомленні поліції.
Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації дорожньо-транспортної пригоди за Кримінальним кодексом України. Усі обставини ДТП встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Житомирській області у лобовому зіткненні автомобілів загинув чоловік, ще четверо людей травмовано.