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ДТП у Житомирській області: 1 загиблий та 4 травмованих, серед них діти

ДТП у Житомирській області: 1 загиблий та 4 травмованих, серед них діти

Київ • УНН

 • 10792 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Житомирській області у лобовому зіткненні автомобілів загинув чоловік, ще четверо людей травмовано, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у регіоні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня близько 22.20 у смт Великих Коровинцях. Серед травмованих — двоє дітей та двоє жінок. Нині триває досудове розслідування.

“За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-21053, 34-річний житель Київської області, рухаючись вулицею села, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем „Volkswagen LT“ під керуванням 46-річного місцевого жителя”, — вказано у повідомленні поліції.

У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ загинув на місці події. Пасажири цього ж транспортного засобу, 29-річна жителька Чуднівського району та її 7-річний син отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені до районної лікарні. Також травми отримали пасажири Volkswagen, 42-річна жителька м. Бердичева та її 8-річна донька. Їм було надано медичну допомогу.

“Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — додали у поліції.

Нагадуємо, на Буковині в ДТП постраждали п’ятеро людей, в тому числі, дитина.

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