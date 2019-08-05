На Буковині в ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі, дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Чернівецькій області в результаті двох дорожньо-транспортних пригод за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів постраждали п'ятеро людей, серед них 8-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
Згідно з повідомленням, вночі 3 серпня в результаті перекидання мікроавтобуса на об'їзній дорозі в селі Остриця Новоселицького району травмувалася 8-річна пасажирка.
Правоохоронці з'ясували, що в напрямку Чернівців на автомобілі Mercedes Benz Sprinter з боку села Магала пересувався 41-річний житель Кіцманського району. Відзначається, що він не впорався з керуванням та допустив виїзд мікроавтобуса за межі дороги з подальшим перекиданням.
Крім водія в автомобілі перебували ще троє пасажирів, зокрема, двоє неповнолітніх дітей.
"Під час дорожньо-транспортної пригоди 8-річна дівчинка отримала закритий перелом променевої кістки", - відзначили в поліції.
Крім того в ніч на 4 серпня в Чернівцях сталося зіткнення автомобілів Nissan Juke і Daewoo Lanos.
На місці аварії співробітники Шевченківського відділення поліції встановили, що 19-річна водій автомобіля Nissan при здійсненні повороту допустила зіткнення з автомобілем таксі Daewoo Lanos під керуванням 45-річного жителя Сторожинецького району.
В результаті аварії травмовано водія легковика і три його пасажирки віком 41-42 роки. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили в лікарню.
За вказаними фактами аварій слідчі почали кримінальні виробництва за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руку або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині через зіткнення двох вантажівок постраждала дитина.