На Буковині в ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі, дитина

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Чернівецькій області в результаті двох дорожньо-транспортних пригод за участю мікроавтобуса і двох легкових автомобілів постраждали п'ятеро людей, серед них 8-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.