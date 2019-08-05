В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, в том числе, ребенок

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Черновицкой области в результате двух дорожно-транспортных происшествий с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.