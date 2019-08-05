В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, в том числе, ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Черновицкой области в результате двух дорожно-транспортных происшествий с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
Согласно сообщению, ночью 3 августа в результате опрокидывания микроавтобуса на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района травмировалась 8-летняя пассажирка.
Правоохранители выяснили, что в направлении Черновцов на автомобиле Mercedes Benz Sprinter со стороны села Магала передвигался 41-летний житель Кицманского района. Отмечается, что он не справился с управлением и допустил выезд микроавтобуса за пределы дороги с последующим опрокидыванием.
Кроме водителя в автомобиле находились еще трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей.
"Во время дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка получила закрытый перелом лучевой кости", - отметили в полиции.
Кроме того, в ночь на 4 августа в Черновцах произошло столкновение автомобилей Nissan Juke и Daewoo Lanos.
На месте аварии сотрудники Шевченковского отделения полиции установили, что 19-летняя водитель автомобиля Nissan при осуществлении поворота допустила столкновение с автомобилем такси Daewoo Lanos под управлением 45-летнего жителя Сторожинецкого района.
В результате аварии травмирован водитель легковушки и три его пассажирки в возрасте 41-42 года. С травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
По указанным фактам аварий следователи начали уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного руку или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок.