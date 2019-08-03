Во Львовской обалсти из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 99163 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100977 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129840 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139843 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127612 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128845 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130784 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153202 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151157 просмотра

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Во Львовской обалсти из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок

Во Львовской обалсти из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок

Киев  •  УНН

 • 11203 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во Львовской области на автодороге Львов-Тернополь произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате спасатели деблокировали с деформированного в результате ДТП автомобиля ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о ДТП вблизи села Великая Ольшаница Золочевского района поступило 2 августа в 21:11 в Службу спасения “101”.

“Как выяснилось на месте вызова автомобиль Renault Premium столкнулся с грузовым автомобилем DAF стороной пассажира, в результате чего деформированными конструкциями автомобиля было зажато и травмирован пассажир грузовика Renault Premium — сына водителя, парня 2007 года рождения. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, которого с травмами нижних конечностей, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Золочевской центральной районной больницы”, — говорится в сообщении.

Напомним, ужина 21 июля в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.

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