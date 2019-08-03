Во Львовской обалсти из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во Львовской области на автодороге Львов-Тернополь произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате спасатели деблокировали с деформированного в результате ДТП автомобиля ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.
Сообщение о ДТП вблизи села Великая Ольшаница Золочевского района поступило 2 августа в 21:11 в Службу спасения “101”.
“Как выяснилось на месте вызова автомобиль Renault Premium столкнулся с грузовым автомобилем DAF стороной пассажира, в результате чего деформированными конструкциями автомобиля было зажато и травмирован пассажир грузовика Renault Premium — сына водителя, парня 2007 года рождения. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, которого с травмами нижних конечностей, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Золочевской центральной районной больницы”, — говорится в сообщении.
Напомним, ужина 21 июля в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.