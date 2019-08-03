На Львівщині через зіткнення двох вантажівок постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Львівській області на автодорозі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох вантажних автомобілів. В результаті рятувальники деблокували із деформованого внаслідок ДТП автомобіля дитину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у Львівській області.
Повідомлення про ДТП поблизу села Велика Вільшаниця Золочівського району надійшло 2 серпня о 21:11 до Служби порятунку “101”.
“Як з’ясувалось на місці виклику автомобіль Renault Premium зіткнувся з вантажним автомобілем DAF стороною пасажира, внаслідок чого деформованими конструкціями автівки було затиснуто та травмовано пасажира вантажівки Renault Premium — сина водія, хлопця 2007 року народження. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля, якого із травмами нижніх кінцівок, в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до Золочівської центральної районної лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вечері 21 липня на Вінниччині сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки.